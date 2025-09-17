Het kabinet is dubbel demissionair maar de verkiezingen komen eraan, dus deze Algemene Politieke Beschouwingen zijn nog minder algemeen en beschouwend dan normaal, en nog veel politieker. Als je toch geen premier meer hebt om over te klagen, kun je net zo goed gaan vertellen wat je d'r allemaal van vindt en wat je beter zou doen (ook al zit/zat/NSC je in het kabinet) dus we zijn al de hele dag naar een tergend traag spotje in de zendtijd voor politieke partijen aan het kijken, en toen er vanavond nog TWAALF fractievoorzitters moesten, besloot iedereen dat het genoeg was. En nu duren de Algemene Politieke Beschouwingen nog tot twaalf uur vannacht en dan HOUD IEDEREEN ZIJN BEK gaan ze morgenochtend weer verder. Cheers.

Update: PEILINGS, zojuist bekend gemaakt bij Jeroen Pauw