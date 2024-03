Stop dit. Antisemitisme keert terug op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen. Samen met andere partijen willen we pal staan voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap. Wij staan op, kunnen we op jou rekenen? #staoptegenantisemitisme

Weten we dat ook weer. De hele Tweede Kamer is tegen Jodenhaat. Nou ja. De hele Kamer? Er hebben dertien fractievoorzitters bovenstaand statement (zie Kuhr, Lenny ) ondertekend. Twee doen niet mee. U mag raden welke twee dat zijn en als u het goed heeft schiet u daar verder helemaal niets mee op, net zoals we verder niets opschieten met dit statement . Waarvan akte.

Met afschuw zien wij dat Jodenhaat terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen. Jodenhaat blijkt niet alleen iets van lang geleden, maar laait weer op. Dit is niet demonstreren, dit is intimideren. Dat moet stoppen. En wel nu.

Afgelopen weekend werd een Joodse artieste belaagd en uitgescholden met antisemitische leuzen. In Stadskanaal werd de kaartverkoop voor haar concerten stilgelegd uit angst voor nog meer antisemitisme. Zelfs een optreden van een Joodse Nederlandse bleek niet meer veilig.

Dit is geen incident. Hier is een grens overschreden. Een grens waarvan we hoopten dat die nooit meer in ons land zou worden overschreden. De veiligheid en vrijheid van Joodse Nederlanders staan op het spel. De vrijheid om samen te komen, om te herdenken, te vieren, om je cultureel te uiten – om te leven.

Daarom staan we op, vragen we ook jou om op te staan. Laten we pal staan voor onze Joodse gemeenschap, voor het grote goed van vrijheid en veiligheid. Niet stil blijven, maar je keihard uitspreken tegen antisemitisme. Want als Joodse Nederlanders in ons land onveilig zijn, dan hebben we allemaal op te staan. Laat niemand meer zwijgen, stop antisemitisme nu, in welke vorm dan ook: vandaag, morgen en in de toekomst.

Wij staan op, kunnen we op jou rekenen?

Mirjam Bikker (ChristenUnie), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Caroline van der Plas (BBB), Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA), Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA), Chris Stoffer (SGP), Pieter Omtzigt (NSC), Laurens Dassen (Volt), Joost Eerdmans (JA21), Esther Ouwehand (PvdD), Jimmy Dijk (SP), Geert Wilders (PVV)