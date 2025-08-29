Als dit land iets nodig heeft dan zijn het wel raadsleden die zich met landelijke en internationale politiek durven te bemoeien. Die VOC-mentaliteit, over gemeentegrenzen heen kijken, dynamiek. Neem nou zo'n Klaas Bosma, die er niet alleen uitziet als de voorman van de PVV in Emmen, maar lange tijd ook de voorman was van de PVV in Emmen. Tot deze week zelfs, maar dat is nu geweest, Bosma sluit zich aan bij Hart voor Emmen. Wat de druppel was die zowel de emmer als de Emmenaar deed overlopen, vertelt hij op Facebook en aan het immer gezaghebbende ZO!34: Geert godvergeten Wilders. "De reden voor mijn vertrek is dat ik de koers en werkwijze van de landelijke partij niet langer kan verdedigen. Het gebrek aan interne steun, de eenzijdige besluiten van Geert Wilders en de manier waarop het kabinet is beëindigd, waren voor mij doorslaggevend." En: "Alles draait binnen de partij om één man, waarbij nagenoeg geen ruimte is voor tegenspraak. Ik heb vaker aangegeven dat de PVV een ledenpartij zou moeten worden, maar dat is helaas nooit opgepakt." Zal je altijd zien. Sluit je je aan bij een partij die wordt geroemd om haar interne democratie, kom je er na drie jaar achter dat die interne democratie helemaal niet is wat je al die tijd werd voorgehouden. Met Bosma's vertrek is meteen ook de volledige PVV Emmen ter ziele. RIP.