Lol. Jarenlang die hoerentoren zonder glijmiddel bij het volk naar binnen boren en dan plots voor het zingen de kerk uit. D66 weet het ook niet meer en dus is het nu al beruchte erotisch centrum uit het verkiezingsprogramma gefluft. GroenLinksPvdA is natuurlijk nog wél voor het plan, want Lolo Asscher heeft destijds met het rampzalige Project 1012 toch al de complete Wallen verkracht en ach, waarom daar niet op double downen. Er is nooit geluisterd naar hoofdrolspelers, nooit geluisterd naar sekswerkers, nooit geluisterd naar ondernemers, nooit geluisterd naar buurtraden, nooit geluisterd naar insprekers en nooit geluisterd naar buurtbewoners; het enige wat ze gedaan hebben is sekswerkers stigmatiseren en kwalificeren als toeristische attractie zodat er lekker gekeuveld kon worden over een belachelijk 'All Welcome House' met 'afternoon tea-ontmoetingen' en meer van dat soort crack. De enige seksuele activiteit waar ze bij GroenLinks-PvdA nog goed in zijn is de circlejerk. Maar hey, misschien is het een idee om een erotisch centrum toch te laten klaarkomen, al is het maar omdat we knettergek worden van dit ellenlange voorspel.