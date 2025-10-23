We zullen vanavond eens open kaart spelen. Dat doen we vanwege de Ontstane Politieke Situatie bij GroenLinks-PvdA. Bij die partij staat iemand op twee die liever geen nummer twee is (logisch) achter Timmermans (logischer) en burgemeester van Tilburg had willen worden (logiescht!). Wij kunnen ons dat helemaal voorstellen, en dat je daar dan helemaal niets over zegt tegen je partij: LOGISCH. Vandaar onze open kaart. Wij, de redactieleden van GeenStijl, solliciteren immers al járen stiekem naar baantjes, maar helaas eindigen onze ambities steevast in een grote teleurstelling. Precies waarom wij Lahlah voelen, waarom we voor, naast en achter haar staan en waarom we bovendien, los van die hoofddoek, precies hetzelfde zijn als haar. EN daarom onthullen we vanavond in dit StamCafé, uit solidariteit met stiekeme sollicitanten á la Lahlah, waar wij nou precies al jarenlang naar solliciteren.

Pritt solliciteerde jarenlang naar de baan van Gerrit Hiemstra maar de NOS gunde het hem niet waardoor hij nou louter nog kan solliciteren naar factchecker bij het AD of Timmerfransoloog bij GeenStijl.

Mosterd wil de olijfoliehandel in zodat hij zich Don Mosterd kan noemen maar zijn sollicitatie werd afgewezen en daarom solliciteert hij nu al maanden naar een plekje in de wielerploeg van Fatbike Team United omdat hij stiekem juist ontzettend emotioneel verbonden is met Fatbikes.

Zorro zocht een paard, een zwaard, een hoed en een masker, maar hij vond de pen en het toetsenbord waardoor hij alleen nog kon solliciteren bij MONTBLANC en DELL en omdat hij dat niet wil solliciteert hij nu stiekem naar rollen als stemacteur voor AI-films met heel schattige kleine beestjes en tekenfilms met lieve meisjes.

Schots, scheef probeerde het als bakker, als diëtist, als chef, maar algauw bleek dat hij niks met Keukens heeft. Dus solliciteerde hij stiekempjes naar de functie van proefspeler voor de FIFA games, alleen bracht dat geen voldoening zodat hij het nu over een totaal andere boeg gooit en solliciteert naar een baan als binnenhuisarchitect. Althans, zolang zijn droombaan als trainer van Ajax nog niet vacant is.

Ronaldo solliciteerde misschien wel tien jaar lang naar een baan als partij-ideoloog van de Libertaire Partij, totdat hem pardoes de functie van Frietzuiper en Biervreter des Vaderlands werd aangeboden. Sloeg-ie af omdat hij van beide geen groot fan is en daarom solliciteert hij nu maar stiekem naar een functie als correspondent bij NRC, zodat hij eindelijk zijn fantasie de vrije loop kan laten in een alom geprezen gedrukt medium.

Spartacus krijgt banen bij de vleet aangeboden maar wil het liefst IDF-soldaat zijn. Nou weet hij alles van wapens maar schuwt geweld dat niet in een ring plaatsvindt, daarom solliciteert hij al een paar jaar volledig stiekem naar Michiel Lieuwma's baan, die dat te weten kwam en Spartacus sindsdien uitnodigt voor onderhoudende gesprekken op YouTube onder het mom van 'keep your friends close but people who want your job closer'.

Dorbeck solliciteert naar een permanente functie als Stiekeme Sollicitant en daarom is hij allang blij dat hij lekker in zijn huidige functie kan blijven functioneren als een romanpersonage dat zelfs in romans niet verder komt dan een fictief bestaan (maar daar zijn de interpretaties over verdeeld).

Gelieve deze ontboezemingen binnen de deuren van het StamCafé te houden, want buiten raast de storm en binnen stroomt het bier. Woord van dank tot slot aan Ronald Plasterk die ons altijd heeft gesteund met diepzinnige tegelteksten als: "U moet u zich niet laten aanpraten iets fout gedaan te hebben. U was nog niet gekandideerd als Kamerlid, u solliciteerde burgemeester Tilburg."