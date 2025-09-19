WK LIVE - Femke Bol op 400 meter horden
Femke Bol - op het vermaledijde internet ook wel bekend als ORANGE SHIRT GIRL - mag aantreden voor de finale 400 meter horden. Dit is de gouden medaille die "we" al in de knip hebben, dus dat kan alleen maar misgaan, want hoewel favoriet de concurrentie met Sydney McLaughlin-Levrone, Dalilah Muhammad en Anna Cockrell is MOORDEND. Nou, daar gaan we: 10 hekkies, DRIE EN VIJFTIG SECONDEN en daarna dat geniale PIEPSTEMMETJE. Hup wel leuke Femke! LIVESTREAM.
JAAAAAA - GOUD in 51:54
