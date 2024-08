En dan nu. Eindelijk. De finale. Fenkie Bol tegen Sydney Mekluchgling. De grote ster van de Nederlandse atletiek tegen een van de vele sterren van de Amerikaanse atletiek, die onlangs nog haar wereldrecord aanscherpte, in de halve finale sneller was dan Bol en hulp krijgt van Boven. Het is dus: nog geen gelopen race. Verder letten de kenners op het aantal passen tussen de horden (14/15) en letten wij vooral op wie er als eerste over de finish komt, want daar gaat het ten slotte om. NU LIVE. De 400 meter horden bij de vrouwen.

OEI: Wereldrecord McLaughlin, Bol stort helemaal in en pakt brons