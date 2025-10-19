Net als in de film, maar dan in het echt. Het Louvre, bekend van Frankrijk, is vandaag DICHT omdat er gewapende overvallers juwelen hebben gejat. Volgens bronnen van Le Parisien zouden negen juwelen zijn gestolen uit de collectie die Napoleon, ook bekend van Frankrijk, kocht voor zijn vrouw Joséphine. De grootste diamant uit de collectie, de Regent, zou niet gejat zijn. Just Stop Oil heeft de overval nog niet opgeëist, later meer.