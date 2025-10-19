Whoa. 'Juwelen van Napoleon en Josephine uit Louvre gejat na gewapende overval'
Thieves just executed an armed heist at the Louvre, shattering display cases to steal historic diamonds once owned by Napoleon and Empress Josephine. The museum has been temporarily closed following the robbery.https://t.co/rmozN8rCV5— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) October 19, 2025
Net als in de film, maar dan in het echt. Het Louvre, bekend van Frankrijk, is vandaag DICHT omdat er gewapende overvallers juwelen hebben gejat. Volgens bronnen van Le Parisien zouden negen juwelen zijn gestolen uit de collectie die Napoleon, ook bekend van Frankrijk, kocht voor zijn vrouw Joséphine. De grootste diamant uit de collectie, de Regent, zou niet gejat zijn. Just Stop Oil heeft de overval nog niet opgeëist, later meer.
De kroon van keizerin Eugénie zou buiten het museum beschadigd zijn teruggevonden pic.twitter.com/zMbt8Uxg44— Paul Peeters (@palpeet) October 19, 2025
Bezoekers moeten weg (maar GEEN PANIEK)
PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT— Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025
