LIVE WK Kwalificatie: Nederland - Polen

belangrijk

Over naar een uitverkocht Kuipie (51.000 toeschouwers) met bijna 2000 meegereisde Polen in het uitvak (plusnog 3500 Polen-fans uit Breda en omstreken). Voor de superbelangrijke match in de aanloop naar het WK 2026 in Canada/VS/Mexico. Nederland staat er lekker voor in de poule, en als Memphis Depay er vanavond eentje inknikkert, hebben we dat ook weer gehad. In eigen land verloor Nederland nog nooit van Polen. En anders hebben we altijd nog Wout Weghorst, de Virtuoze Vervelio van het Volksparkstadion. Match begint met een minuutje stilte voor Rinus Israël. Verdorie, gaat het toch weer over Israël. Nou ja, hup RoodWitBlauw!
1-0: DUMFRIES 28'
1-1: CASH 80'
Update: Pools spandoek in De Kuip

Tags: wk, kwali, polen, kuip
@Pritt Stift | 04-09-25 | 20:40 | 215 reacties

