LIVE WK Kwalificatie: Nederland - Polen
belangrijk
Over naar een uitverkocht Kuipie (51.000 toeschouwers) met bijna 2000 meegereisde Polen in het uitvak (plusnog 3500 Polen-fans uit Breda en omstreken). Voor de superbelangrijke match in de aanloop naar het WK 2026 in Canada/VS/Mexico. Nederland staat er lekker voor in de poule, en als Memphis Depay er vanavond eentje inknikkert, hebben we dat ook weer gehad. In eigen land verloor Nederland nog nooit van Polen. En anders hebben we altijd nog Wout Weghorst, de Virtuoze Vervelio van het Volksparkstadion. Match begint met een minuutje stilte voor Rinus Israël. Verdorie, gaat het toch weer over Israël. Nou ja, hup RoodWitBlauw!
1-0: DUMFRIES 28'
1-1: CASH 80'
Update: Pools spandoek in De Kuip
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Algemeen Dartblad: "Littler WERELDKAMPIOEN"
LIVE - Halve finales WK DARTS
Ursula, Meloni en MARX FLUTTE: Dit is grensbeleid
Het kan wel, behalve als je het niet wilt, dan kan het niet
Polen 'stopt toch niet met wapenleveranties aan Oekraïne wegens VN-speech Zelensky'
Graanconflict escaleert, Oekraïense ambassadeur te Polen ontboden
Poolse premier stelt alleen maar vragen
vragen als WAAROM IS WEST-EUROPA EEN ETNOCULTUREEL, RECHTSORDELIJK KRUITVAT en Polen niet stem op ons