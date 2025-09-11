TK LIVE - Alweer een Oekraïne-debat
Update planning Coalition of the Willing
Schakelen we nu rechtstreeks naar het Ministerie van Oorlog in de Situation Room te Den Haag voor een debat over de Toestand aan het Oostfront. Met de Russische drone-aanval op Polen zijn er nieuwe ontwikkelingen, en met de succesvolle inzet van Nederlandse F35's aan de NATO-grens lijkt het erop dat we weer eens een wereldoorlogje ingerommeld gaan worden. Heel benieuwd hoeveel Laarzen op de Grond de oorlogsmenners Laurens Dassen & Jan Paternotte naar een VOLT-loopgraaf in de D66-Donetsk gaan sturen. Kamerbrief HIERRR, sprekerslijst & livestream na de break. Gaarne ter zake debatteren hh politici, dus geen verkiezingsdebat aub.
Update: Van Weel (BuZa) roept Russische ambassadeur op matje
Reaguursels
