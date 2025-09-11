Schakelen we nu rechtstreeks naar het Ministerie van Oorlog in de Situation Room te Den Haag voor een debat over de Toestand aan het Oostfront. Met de Russische drone-aanval op Polen zijn er nieuwe ontwikkelingen, en met de succesvolle inzet van Nederlandse F35's aan de NATO-grens lijkt het erop dat we weer eens een wereldoorlogje ingerommeld gaan worden. Heel benieuwd hoeveel Laarzen op de Grond de oorlogsmenners Laurens Dassen & Jan Paternotte naar een VOLT-loopgraaf in de D66-Donetsk gaan sturen. Kamerbrief HIERRR, sprekerslijst & livestream na de break. Gaarne ter zake debatteren hh politici, dus geen verkiezingsdebat aub.

Update: Van Weel (BuZa) roept Russische ambassadeur op matje