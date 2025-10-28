Trump wilde gewoon vrede, simple as that. Trump kreeg ook vrede, hij kreeg zelfs heel vaak vrede, maar één vrede kreeg hij maar niet te pakken: vrede tussen Oekraïne en Rusland. Een ontmoeting met Poetin was niet genoeg, niks was genoeg, dus vond Trump het vorige week welletjes met de Russische dictator en besloot dat het tijd was voor SANCTIES. En wat blijkt nu? Die werken ook nog eens! Mooier kunnen we het niet maken, desastreuzer voor de Russische economie zeker wel. En dat uit zich vandaag met het nieuws dat het op een na grootste Russische oliebedrijf, Lukoil, noodgedwongen alle buitenlandse bezittingen in de verkoop doet. En dat is winst voor Trump die de Russen zo weer ietsjes verder op de knietjes dwingt en isoleert op het wereldtoneel. Blijft natuurlijk de vraag wat het Poetin kan schelen, die kan het immers ook niks schelen als er duizenden jonge jongens sterven aan het front. De hoop is dus vooral dat er nog wat oligarchen rondlopen (ipv uit ramen vliegen) die Poetin eindelijk iets aan het verstand kunnen brengen over vrede. Anders wordt die Nobelprijs van 2026 toch nog een lastig verhaal voor Trump, en dan wordt het pas echt oorlog.