We schakelen over naar Den Haag, waar het niet goed gaat met de Haagse Stadspartij, bekend van Fatima Faïd, bekend van bloemrijk taalgebruik. Afgelopen maart kregen ze bij de gemeenteverkiezingen precies nul zetels, waardoor ze na ruim 28 jaar uit de raad verdwenen. De HSP was lang een radicaal sociale 'witte krakerspartij met een stevige woonagenda', maar schoof de afgelopen tijd steeds meer op naar identitair links. Afijn, van die ruim 28 jaar werkte ene Nic Timmerman er 27 bij de partij, maar nu is die arme Nic haar baan kwijt. Nou wil het geval dat Fatima haar medewerkers 'kankerhonden' vond, een lijn die ze ook postuum doortrekt. "Op 23 maart kreeg ik een mailtje van Fatima Faïd waarin stond dat ik per 1 april, een week later dus, op straat zou staan en dat ik mijn spullen in moest leveren," vertelt Nic, wiens ontslag niet werd aangevraagd bij het UWV, waardoor de alleenstaande moeder van een 15-jarige puberdochter nu zonder inkomen zit. "We zijn nu aan het lenen, want de huur moet gewoon worden betaald." Echt iets waar een linkse partij zich om zou moeten bekommeren, kortom, maar ja, kom er maar eens om.