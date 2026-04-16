Ja er kan natuurlijk maar één favoriete secretaresse zijn op de Secretaressedag (zie foto boven), maar een favoriete binnenstad kiezen op de Dag voor de Binnenstad is wel even een stuk lastiger. Vandaag werd die dag in Den Bosch, dat afgelopen jaar de verkiezing voor meest inspirerende binnenstadsproject won, gevierd. Den Bosch, 's-Hertogenbosch onder vrienden van duivelskunstenaar Jheronimus Bosch, kennen we eigenlijk alleen van de Bossche bol, van die overheerlijke Mexicaan en de terrassen. Dus of die stad ook zo'n zware titel als de Mooiste Binnenstad van Nederland kan dragen is op z'n minst twijfelachtig. Want er zijn ook nog steden als Rotterdam (met die mooie terrassen), Den Haag (met die mooie terrassen), Utrecht (met die mooie terrassen), Eindhoven (met die mooie terrassen), Groningen (met die mooie terrassen), Almere (met die m...), Tilburg (met die mooie terrassen), Breda (met die mooie terrassen), Nijmegen (met die mooie terrassen), Arnhem (met die mooie terrassen), Apeldoorn (met die mooie terrassen), Haarlem (met die mooie terrassen), Amersfoort (met die mooie terrassen), Enschede (met die mooie terrassen), Leiden (met die mooie terrassen), Zwolle (met die mooie terrassen), Leeuwarden (met die mooie terrassen), Zaanstad (met die mooie terrassen), Maastricht (met die mooie terrassen), Venlo (ja u weet wel waarmee) en Amsterdam (met die mooie terrassen alsook vuil, zwervers, vuil, drukte, vuil, TikTok-rijen, vuil, prostitutie (we noemen ook positieve dingen), vuil, gnomen, vuil en troep). Denk de fatbike-jeugd en raggende rolkoffers op het trottoir even weg als u stempt in de klikpoll onderaan. Succes en proost.