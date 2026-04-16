De Mooiste Binnenstad van Nederland in het StamCafé

En die moet U kiezen

terras te utrecht aan het water van de gracht

Ja er kan natuurlijk maar één favoriete secretaresse zijn op de Secretaressedag (zie foto boven), maar een favoriete binnenstad kiezen op de Dag voor de Binnenstad is wel even een stuk lastiger. Vandaag werd die dag in Den Bosch, dat afgelopen jaar de verkiezing voor meest inspirerende binnenstadsproject won, gevierd. Den Bosch, 's-Hertogenbosch onder vrienden van duivelskunstenaar Jheronimus Bosch, kennen we eigenlijk alleen van de Bossche bol, van die overheerlijke Mexicaan en de terrassen. Dus of die stad ook zo'n zware titel als de Mooiste Binnenstad van Nederland kan dragen is op z'n minst twijfelachtig. Want er zijn ook nog steden als Rotterdam (met die mooie terrassen), Den Haag (met die mooie terrassen), Utrecht (met die mooie terrassen), Eindhoven (met die mooie terrassen), Groningen (met die mooie terrassen), Almere (met die m...), Tilburg (met die mooie terrassen), Breda (met die mooie terrassen), Nijmegen (met die mooie terrassen), Arnhem (met die mooie terrassen), Apeldoorn (met die mooie terrassen), Haarlem (met die mooie terrassen), Amersfoort (met die mooie terrassen), Enschede (met die mooie terrassen), Leiden (met die mooie terrassen), Zwolle (met die mooie terrassen), Leeuwarden (met die mooie terrassen), Zaanstad (met die mooie terrassen), Maastricht (met die mooie terrassen), Venlo (ja u weet wel waarmee) en Amsterdam (met die mooie terrassen alsook vuil, zwervers, vuil, drukte, vuil, TikTok-rijen, vuil, prostitutie (we noemen ook positieve dingen), vuil, gnomen, vuil en troep). Denk de fatbike-jeugd en raggende rolkoffers op het trottoir even weg als u stempt in de klikpoll onderaan. Succes en proost.

Amsterdam

de amsterdamse binnestad

Den Haag

terras in den haag

Breda

terras in de binnenstad van breda

Leeuwarden

terras in leeuwarden

Maastricht

terras aan het vrijthof te maastricht

Prachtig terras in Amersfoort

amersfoorts terras
Binnenstad Poll

De mooiste binnenstad van Nederland vinden we in...

Tags: Dag voor de Binnenstad, binnenstad, mooi, StamCafé
@Dorbeck | 16-04-26 | 22:02 | 296 reacties

De duurste Paradisokaartjes ooit in het StamCafé

Plus gratis LIVEBLOG Iran (v.l.n.r Ronnie Wood en Ronnie Wood)

@Dorbeck | 06-03-26 | 21:30 | 497 reacties

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

