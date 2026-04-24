Koningsdag staat voor de paleispoort en daarom heeft iedereen een geweldig lang zuipweekend voor de boeg met lekker veel zon, bier en ook heel veel bier. Maar voorafgaand aan dat feest vandaag eerst lintjes. Marjolein Faber probeerde vorig jaar het begrip lintjes te ontmantelen maar tevergeefs. En daarom is dit land vandaag toch weer een aantal ridders rijker. Zo kreeg Willeke van Ammelrooy er een omdat niemand ooit zo mooi in de nek werd gestoken door Danny de Munk als zij, kreeg schrijfster Esther Verhoef er een omdat ze van die Verhoefiaanse boeken schrijft, ontving Linda Nooitmeer, doet iets met slavernij, er een omdat voor haar geldt: het is nu of nooit meer (we gaan al), mocht Dolly Bellefleur er een op zijn neptieten plakken omdat die zo mooi en waarachtig zijn, kreeg zangeres Shirma Rouse er twee omdat ze trek had én was er een lintje voor Ton Scherpenzeel, een man die echt wat met zijn vingers kan. Vreemd genoeg heeft taalvernieuwer Dolf Jansen er geen gekregen, maar misschien had hij er al een gekregen voor die wereldprestatie van 'm in 1963. Anderen die triest genoeg geen lintje door hun tepel kregen: alle door wolven verminkte schapen, John Heitinga, Angela de Jong (schuld haar columns), Arie Boomsma omdat hij Arie Boomsma is, de kastelein van uw stamkroeg want die voert de mensen maar dronken en natuurlijk de koning zelf. Maar die is al koning, en dat zullen we maandag weer weten. Als het u behaagt nog iemand voor te dragen lezen we dat hieronder wel terug. Voor nu: proost op een zalig koningsweekend!