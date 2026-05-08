Narrator: Wat zien we daar tussen de geraniums door sluw en doeltreffend richting afstandsbediening schuifelen, somtijds geruisloos zijn territorium afbakenend door in het wilde weg te wateren en ongeziene uithoeken te verkennen? Het is een zeer zeldzaam exemplaar. Dit menselijk wezen, bekijk hem eens goed, dat op alle werelddelen zijn sporen heeft nagelaten, weet zich vandaag gezegend met zijn 100ste verjaardag. In fragiele staat, allicht, maar met de levenslust van een pasgeboren otter. Nog altijd dartelt hij, met zijn hagelwitte kopvacht, elegant rond in zijn natuurlijke habitat, als een mus in een kletterende fontein op een vroegbroeierige eerste lentedag. Dagelijks zuigt hij het leven diep zijn gerimpelde lichaam binnen als een miereneter zijn prooi. Want hij leeft. Hij lééft. Al honderd jaren lang verblijdt hij zijn soortgenoten met die buitengewoon kenmerkende stem, die bijzondere eloquentie en die intonatie gelijk een koraalrif(?). Maar voor hoelang nog? Dat is een terechte vraag die grote zorgen met zich meebrengt, over de toekomst van dit mensenbeest zelf en over onze kwetsbare, kostbare aarde. Toch laat hij deze heuglijke dag niet bederven door op de loer liggend onheil en doet hij zich tegoed aan een rijke selectie zelfgevangen vlees en verse vis, en verlustigt hij zich in de weelde van de prachtige natuur. Het is hem gegund. Met ongetwijfeld nog vele jaren in het verschiet feliciteren wij het legendarische dierenmens Sir David Attenborough.