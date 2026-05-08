achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Honderd Hoeraatjes voor Sir David Attenborough in het StamCafé

A very rare species

FOTO: Sir David Attenborough

de handen van david attenborough

Narrator: Wat zien we daar tussen de geraniums door sluw en doeltreffend richting afstandsbediening schuifelen, somtijds geruisloos zijn territorium afbakenend door in het wilde weg te wateren en ongeziene uithoeken te verkennen? Het is een zeer zeldzaam exemplaar. Dit menselijk wezen, bekijk hem eens goed, dat op alle werelddelen zijn sporen heeft nagelaten, weet zich vandaag gezegend met zijn 100ste verjaardag. In fragiele staat, allicht, maar met de levenslust van een pasgeboren otter. Nog altijd dartelt hij, met zijn hagelwitte kopvacht, elegant rond in zijn natuurlijke habitat, als een mus in een kletterende fontein op een vroegbroeierige eerste lentedag. Dagelijks zuigt hij het leven diep zijn gerimpelde lichaam binnen als een miereneter zijn prooi. Want hij leeft. Hij lééft. Al honderd jaren lang verblijdt hij zijn soortgenoten met die buitengewoon kenmerkende stem, die bijzondere eloquentie en die intonatie gelijk een koraalrif(?). Maar voor hoelang nog? Dat is een terechte vraag die grote zorgen met zich meebrengt, over de toekomst van dit mensenbeest zelf en over onze kwetsbare, kostbare aarde. Toch laat hij deze heuglijke dag niet bederven door op de loer liggend onheil en doet hij zich tegoed aan een rijke selectie zelfgevangen vlees en verse vis, en verlustigt hij zich in de weelde van de prachtige natuur. Het is hem gegund. Met ongetwijfeld nog vele jaren in het verschiet feliciteren wij het legendarische dierenmens Sir David Attenborough.

Van harte

99 problems but gezondheid ain't one

Wel een probleem

Leuke man toch

TOEVAL??

Tags: david attenborough, 100 jaar, oud, gefeliciteerd
@Dorbeck | 08-05-26 | 22:00 | 206 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Pieter van Vollenhoven met een T-Rex

GAAP! Het is weer tijd voor beelden die Europa moeten veranderen

Eerst waren het bootvluchtelingen, nu zijn het weer andere lijken die deugers ophitsen

@Bert Brussen | 06-04-22 | 21:30 | 0 reacties

Dit is Krijn, de Oudste Nederlander Ooit

Tenminste, de Oudste Nederlander Ooit die in de buurt van Nederland woonde en van wie ze zijn gezicht hebben gereconstrueerd

@Ronaldo | 06-09-21 | 12:02 | 0 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.