Weet u wie pas oud is? Donald Trump! Die is pas oud! Oh oh oh wat is die oud! Hahaha wat is die oud! Hee! Trump! Opa! Heb je ze nog wel allemaal op een rijtje? Begin je niet een beetje vergeetachtig te worden? Trumpieieieie, ouwe! Tafeltjedekje nodig? Scootmobiel anders? Lekker Omroep MAX kijken zeker! Zeuren over de jeugd van tegenwoordig! Trump, bejaarde! Gaan ze straks een bijna dooie als president kiezen? Het zal toch niet zeg! Wat is ie oud joh. De oudste ooit!