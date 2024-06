Ronald Koeman. Ronald Koeman is (nu) de reden dat we hier in Nederland al sinds 1988 achter de internationale feiten aanlopen, want bij de KNVB vinden ze vriendjespolitiek, oesters vreten met 'belangrijke' lui en bij elkaar in bed liggen veel belangrijker. Bondscoach Ronald Koeman selecteert Steven Bergwijn voor het Nederlands elftal omdat hij 'een verleden heeft met Bergwijn'. Wat een lachwekkende quatsch, en wat is die lulkoek ook extreem makkelijk geaccepteerd door die o zo ruige voetbalpers van ons. Het gaat compleet voorbij aan het feit dat Bergwijn (Ajax) een kutseizoen heeft gedraaid in de Eredivisie, toevallig drie doelpuntjes maakte tegen Kut en Lul van Almere City en Koeman net zo goed Henkie Veerman van ADO Den Haag had kunnen selecteren. Bergwijn is namelijk alleen maar geselecteerd op basis van: vriendjespolitiek. Vriendjespolitiek met Ronald Koeman. Vriendje van Koeman, vriendje van de KNVB, paarse broeken Frankie Paauw, iedereen bij elkaar in bed, kom maar mee. Zo ook Daley Blind is geselecteerd op basis van pure vriendjespolitiek. Want Daley Blind kan wel leuk een balletje van een afstandje door twee pylonnetjes schieten, applaus voor Daley Blind, bij Girona tegen Cádiz maakt het allemaal wat minder uit dat je zo traag bent als stront in een emmer stront, en dat je 120 jaar oud bent en dat je na de wedstrijd met je luie heup weer lekker met wijven van de tegenstander in het hotel duikt. Ronald Koeman dus, die Daley Blind en Mickey van de fucking Ven heeft geselecteerd ten koste van Ian Maatsen. Ian Maatsen die NU in de CHAMPIONS LEAGUE-FINALE tussen Dortmund en Real Madrid speelt. 22 van de beste spelers ter wereld maar Ian Maatsen is niet goed genoeg voor Oranje, omdat Ronald Koeman met Danny Blind (de vader van Daley) lekker naar het Okura gaat. De Champions League-finale is ook heel wat anders dan Girona tegen Cádiz, maar wat kan Ronald Koeman het ook schelen, hij slaapt komend EK weer lekker bij Daley in bed.