Hé hoe zou het nou komen dat onze jeugd niet kan rekenen, niet kan praten en niet kan lezen? Misschien omdat ze allemaal leraren hebben die de hele tijd zeggen dat je met 'hun hebben' ook snapt wat iemand bedoelt, dat 8+8=15 'bijna goed' is en dat Helmond in Noord-Brabant ligt. En nu blijkt dat de totale rubberentegelisering van ons onderwijs niet alleen is doorgedrongen tot de lerarenkamer, maar ook tot de kamer met de mensen die de lerarenkamer moeten controleren. We citeren maar even uitgebreid uit NRC wegens, nou ja, lees zelf maar.

"Eigenlijk gaat het nog steeds niet goed met het Nederlandse onderwijs, blijkt uit de woensdag verschenen Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie. Maar dit jaar probeert de inspectie haar hoofdboodschap iets positiever in te steken. Het werkt niet echt motiverend dat elk jaar alleen de nadruk ligt op wat slecht gaat, kreeg ze te horen vanuit het onderwijsveld.

„Men is er inmiddels wel van doordrongen dat het niet goed gaat met taal, rekenen en burgerschap”, zegt inspecteur-generaal Alida Oppers via een videoverbinding. „Elke tijd vraagt om zijn eigen aanpak, dus besloten we om onze tone of voice te veranderen. We hebben ook geprobeerd om een preciezer inzicht te geven in de oorzaken van de problemen en wat eraan gedaan kan worden. Dat werkt stimulerender dan alleen vaststellen wat niet goed gaat.”"

Ach ja. De kinderen kunnen niet meer rekenen maar in deze tijd is het vooral belangrijk om de tone of voice wat positiever te maken. Want anders gaan de mensen nog denken dat de leraren dom, ongemotiveerd en slecht opgeleid zijn, en de leerlingen onbeschoft, achterlijk en smartphoneverslaafd. Gewoon met de mantel der liefde bedekken, dan komt alles vanzelf goed. Afgelopen week maakte de Kamer zich nog druk over dat er scholen zijn waar de inspectie nooit meer langskomt, maar als dit het beleid van de inspectie is, dan is dat misschien maar goed ook.

