Wims Woonkamer - het kleinste stembureau van Nederland door de jaren heen
ANP-sterfotograaf Vincent Jannink gaat al meer dan 20 jaar naar Wims Woonkamer voor precies dezelfde foto
'Wims Woonkamer' klinkt als een hip Berlijns huiskamercafé in Amsterdam, maar nee hoor, het is de woonkamer van Wim Westhoff uit Marle, waar u al sinds 1948 kunt stemmen in het kleinste stembureau van Nederland. U krijgt koffie met een koek van Wim, Wim is een kampioen
Zo kon er in 2002 gestemd worden in Wims Woonkamer, het kleinste stembureau van Nederland
Ook in 2011 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. Wim heeft een kleedje op de vloer gelegd. Ook ligt er een kleedje op tafel
Ook in 2012 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. Wim (r) brengt koffie rond
Ook in 2015 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. Wim heeft een nieuwe plant
Ook in 2016 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. In vergelijking met 2015 heeft Wim weinig aanpassingen gedaan aan zijn woonkamer
Ook in 2017 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. Het is heel druk in de woonkamer van Wim. Half Marle komt langs om te leuten
In 2017 kwam er trouwens een BC'er (Bekende Christen) stemmen in Wims Woonkamer
Ook in 2022 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. Er ligt een geruit kleedje op tafel
Ook in 2023 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. De plant is weg. Er ligt een rood kleedje op tafel
Ook in 2024 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. Het was weer een gezellige boel in de woonkamer van Wim
Ook in 2025 kon er gestemd worden in Wims Woonkamer. Er ligt een ander geruit kleedje op tafel
En natuurlijk kan er ook in 2026 gestemd worden in Wims Woonkamer. Er ligt een geel kleedje over de tafel
Dit wil je ook lezen
@Struikrover | 18-12-23 | 11:59 | 112 reacties
Station Gorinchem het lelijkste station ooit
Niet meer van deze tijd
@Van Rossem | 16-03-21 | 12:57 | 0 reacties
Hallo @Kiesraad gaarne deze medewerkster van stembureau Argonautenweg uit haar functie zetten
Niet zo'n slim meisje verwijdert zichzelf uit stemlokaal