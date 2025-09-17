achtergrond

Miss Nederland (was afgeschaft) TERUG in 2026

Wij eisen de missverkiezing op!

2025 is tot nu toe een verschrikkelijk jaar en dat is niet in de laatste plaats omdat er geen Miss Nederland meer is. Maar. Er is ook goed nieuws. In 2026 komt de Miss Nederland verkiezing namelijk terug. Een Miss-verkiezing is namelijk ontzettend van deze tijd, zeker als deze tijd het jaar 2026 is. En dat is niet het enige. We krijgen ook een Miss Limburg, een Miss Overijssel en een Miss Uit Al Die Andere Provincies. Dat is toch fantastisch? Was het vast maar 2026. "Voor de verkiezing melden zich doorgaans mensen aan die zich identificeren als ‘Miss’, maar volgens Verhoeks is ‘iedereen die een rolmodel wil zijn en ambitieus is welkom.’ Ook in de traditionele bikinironde mogen deelnemers zich nu kleden in iets waar ze zich fijn bij voelen." Iets waar ze zich fijn bij voelen wat dacht je van een BIKINI. Het is niet te omschrijven hoe ontzettend terug we zijn.

Tags: miss nederland, van deze tijd, bikini
@Ronaldo | 17-09-25 | 18:00 | 84 reacties

