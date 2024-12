Hoe moeten we nu weten wat bovengemiddeld knappe vrouwen vinden van de bioindustrie, problemen op de woningmarkt, het vermoeden van Poincaré en de kledingkeuze van Marjolein Faber? DE MISS NEDERLAND-VERKIEZING STOPT. Godnondeju! Het is niet meer van deze tijd. De verkiezing was al jaren intersectioneel ingewikkeld en ging van 'wie hier is knap' naar 'wie hier is redelijk knap maar heeft ook nog interessante dingen te vertellen over dierenleed, diversiteit, gemeenschapsprojecten en angststoornissen anders kunnen we het niet verantwoorden'. Prima natuurlijk, maar als je het gevoel hebt dat je een universum schept voor seksistische complimenten, en je bokkensprongen moet maken om dat gevoel af te kopen, moet je er maar gewoon mee kappen. Miss Nederland wordt een nieuw platform: "Een plek waar traditionele ideeën overboord gaan en ruimte wordt geboden voor iets nieuws, iets spannends, iets wat jij nog niet eerder hebt gezien. We belichten thema’s als zelfexpressie, diversiteit, mentale en fysieke gezondheid, creativiteit en hoe de maatschappij verandert." Dat wordt natuurlijk helemaal niks, zo'n afdeling hebben wij ook al. Enfin, houdoe & bedankt Miss Verkiezing, we kopen wel weer een Boerinnenkalender.