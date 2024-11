Met diep verdriet nemen wij kennis van het uitsterven van de dunbekwulp, die werd geboren als Numenius tenuirostris. De dunbekwulp was een inspirerende vogel, een liefhebber van de Middellandse Zee, een voorvechter van gelijkheid, een strijder tegen haat & polarisatie en bovenal een extreem elegante vaffanculo.

De dunbekwulp werd op 23 februari 1995 voor het laatst gezien in zijn geliefde Marokko. Mogelijk droeg hij een sjaal van Maccabi Tel Avivi, daarover hebben onderzoekers nog geen uitsluitsel gegeven. Het beestje stond bekend als een mysterieuze vogel. Het is nooit helemaal duidelijk geworden waar hij rondhing, en waarom. Eén broedpaar was actief in Tomsk, Rusland. De laatste keer dat hij zich in Nederland vertoonde was in 1947.

En ondanks de lange afwezigheid van de dunbekwulp kunnen we wel stellen dat de wereld de laatste jaren pas écht helemaal naar de kloten is gegaan, en derhalve ontvangt u een ornithologisch welgemeende felicitatie van JP Geelen.

Een condoleance voor de dunbekwulp achterlaten kan na de klik. Op de condoleancetafel vijf jaar aan Vogelmagazines om herinneringen op te halen.

Birds falling down the rooftops

Out of the sky like raindrops

No air, no pride

Birds

Rust in vrede, lieve dunbekwulp.