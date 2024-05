Allemaal van harte gefeliciteerd met de schildpad; vandaag is het Wereldschildpaddendag. Ze zijn alleen leuk als ze met een rat als leider de wereld redden - dat was nog in de tijd dat Megan Fox fantastisch was in plaats van doodeng, en April O'Neil nog onschuld kende. Okee, een schildpad in de natuur is ook nog wel geinig, maar vooral als je snorkelt op de Bahama's en er zo'n soepschildpad voorbij komt zweven. Hier is het: "Kijk Alfons, daar zit een schildpad." Is goed laten we bier gaan drinken. Wat heb je thuis in je doorzonwoning in Culemborg nou in godsnaam aan een schildpad? Er zijn mensen die schildpadden in een bak in de voortuin hebben, met zo'n bordje erbij, 'hier zitten schildpadden', en dan houden voorbijgangers de pas in om te kijken. Alleen kijken ze dan niet naar die schildpadden, maar naar die lui achter het raam. Wat zijn dat voor een mensen?? Je kan precies NIKS met een schildpad. Dat beest staart je de hele dag scheel aan, wachtend op z'n vreten. Knuffelen ho maar. Een schildpad is een robotstofzuiger in een aquarium, met dat verschil dat hij niet schoonmaakt, maar de boel juist onderschijt. Van de ene kant naar de andere kant van de bak duurt een uur. Meneer wordt een jaar of vijftig dus je zit extreem lang opgescheept met een nukkige bejaarde. Dat voortdurende geklier met die watertemperatuur, en dan moet je de bak weer schoonmaken omdat Edgar de Schildpad z'n darmen weer heeft geleegd. En dan zit je weer bij de dierenarts, en dan bijt-ie je weer in je lul, en dan moet je weer een groter aquarium kopen. Nee, schildpadden, daar doen we hier niet aan. Maar het is vandaag mooi wel Wereldschildpaddendag. Gefeliciteerd allemaal!