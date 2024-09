Wolf GW3237m (roepnaam: Bram) die op de Utrechtse Heuvelrug leeft krijgt tóch geen zender. Mag niet van de rechter. "De wolf is een strikt beschermde soort, die niet zomaar mag worden gevangen of verstoord." Wolfje nam een hapje van een kind / liep pardoes tegen een kind aan en dus wilde de provincie ingrijpen. "Stichting De Faunabescherming en Stichting Animal Rights maken bij GS bezwaar tegen de omgevingsvergunning. Volgens de stichtingen is geen sprake van afwijkend, maar van natuurlijk gedrag van een beschermde diersoort." En als een of ander wild beest het in Nederland gemunt heeft op Nederlandse kindjes en Nederlandse hondjes is de oplossing natuurlijk HEEL Nederlands: de voorzieningenrechter, een spoedprocedure, omgevingsvergunningen, toetsingen van meldingen, afwegingen van de openbare veiligheid, enzovoorts. "Onder deze omstandigheden wegen de belangen van de stichtingen die opkomen voor de wolf zwaarder dan de belangen van GS en de provincie." Enfin, beschrijf de perfecte date in vier woorden: vangen, verdoven, zenderen en verstoren!