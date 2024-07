Die hondenlul op de foto is een teek, een sympathisant van de duivel, hoogstwaarschijnlijk eigenaar van een fatbike en allround degradant uit de Liga van Leuke Dieren. Vandaag is het 9 juli. En die dag maakt deel uit van de jaarlijkse Tekenweek. Kijk maar: vandaag is er nieuws over teken, vorig jaar 9 juli was er nieuws over teken, jaar ervoor 9 juli was er nieuws over teken, jaar ervoor was er 8 juli nieuws over teken, jaar ervoor was er 9 juli nieuws over teken en soms zijn we een weekje later met nieuws over De Jagende Horrorteek, jaar ervoor was er 10 juli nieuws over teken, enz. enz. TOEVAL? Nee natuurlijk niet: er zit een jagende horrorteek in je broekje & alle teken het land uit.