Wat kunnen ze smurfen door dassenpijpen he die wolven, uit Otterloo. Een diameter van 30cm had-ie. En laten we het zo zeggen, er zijn hier redacteuren [n = 1] die dat wel, en redacteuren die dat niet zou lukken. Maar dit krijg je dus met de aanzuigende werking van een te ruim grensbeleid.

Overheid doet n iets. "Er lag al een advies van de wolvencommissie Gelderland om wolfwerende dassenpijpen te plaatsen. Nu vastgesteld is dat de wolf door zo'n gat kan kruipen, zal er een aanpassing moeten worden gedaan. Er wordt voorgesteld een buis te gebruiken met een maximale doornede van 25 centimeter en een of twee bochten te plaatsen van 45 graden. Dan blijft de dassenpijp groot genoeg voor de das en andere kleine zoogdieren (konijn, egel, haas), maar is hij te klein voor de wolf."

En daarom: NEXIT.