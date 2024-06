Waargebeurde foto vanuit het vogelobservatorium Tij in Stellendam, het mooiste vogeluitkijkpunt van Nederland. Júllie Mosterd ging daar dus een keertje heen om vogeltjes te begluren, want vogels en Mosterd zijn een gouden combinatie, behalve kraaien en kauwen want die zijn raar. Auto geparkeerd, piep, drie busjes vol Belgische (Franstalig, bah) vogelaars, volle bak sprinten naar dat vogelhok. Want er zat, daar bij het Haringvliet: een joekel van een zeearend. En een ijsvogel, al is die in vergelijking met die zeearend maar een felgeklerde MIET. Welnu, die Belgjes allemaal in rep en roer, en ja hoor, dat zat-ie, die vliegende deur. Dat is: NEDERLAND. Belgische mevrouw sjanken want het was de eerste keer dat ze een zeearend zag. Zijn er niet zo veel van (in Nederland ongeveer 36 broedparen) dus dat is mooi. Maar wat deed een gek bij een nest in Koudum (Frl)? Een of andere zakkenwasser klom met gereedschap & helm in het nest en nu is er een JONG verdwenen. "Een andere theorie is dat het jong mee is genomen. 'Er wordt in gehandeld', stelt Zuur. Dat scenario lijkt dan ook niet direct onwaarschijnlijk. 'De klimmer was zeer goed voorbereid en wist precies wat hij deed'." HEE GEK! Geef die vogel terug man!