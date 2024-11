Vandaag gevonden in de Volkskrant. Een mevrouw zonder familie & vrienden in het echte leven, maar mét een via X naar Bluesky opgeflikkerd accountje op social media. En dan hier het antwoord:

JA MEVROUW (61). Als u Starlink neemt, gaat u naar de hel. U roept verdoemenis af, op uzelf én op al uw dierbaren. Uw hond krijgt griep & uw papegaai krijgt kanker. De rest van uw leven moet u iedere ochtend verplicht een frikandel met mayo eten en dat is de eerste 300 dagen nog leuk, maar daarna niet meer. Uw buren zullen u verafschuwen, op de naaiclub mompelen en smiespelen ze als u naar de plee bent en in de kerk luistert niemand meer naar u, behalve dan op de biechtstoel. Elon Musk is Adolf Hitler, Marc Dutroux en Jeffrey Dahmer, maar dan erger. Door het nemen van Starlink was alles voor niets. Uw leven, de huishoudschool, het huwelijk met Alfred de vrome stofzuigerreparateur uit Scheemda, al die keren dat u de pepernoten op zaterdagmiddag liet staan en ging hardlopen. ALLES WAS VOOR NIETS. Het is een groot zwart gat van narigheid, letsel en verdriet, met úw verrotte ziel aan het einde van de doodlopende weg, samen met de redacteur van de Volkskrant die uw brief in de krant heeft geplaatst. Rot in de hel, mevrouw, en neem uw gore gedachten over Starlink mee.