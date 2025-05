Stoplicht staat op rood, stoplicht staat op oranje, in Eindhoven is het altijd spannend en nu is er een lynx uit de dierentuin ontsnapt en weggerend in de richting van Nuenen (geen idee wat ie daar te zoeken heeft, red.). In een burgernetbericht roept de politie op de lynx niet zelf te benaderen, wat gek is, want wij zouden altijd even een praatje maken met zo'n dier, een lynx kom je immers niet iedere dag tegen. Het wachten is nog op allerhande lynxexperts en/of de 'faunabescherming' die komen uitleggen dat lynxen helemaal niet gevaarlijk zijn, dat het juist door de mensen komt dat lynxen soms gekke dingen doen en dat je helemaal niet zeker weet of je kind door een lynx gebeten is want het kan namelijk net zo goed een kat zijn en we gaan toch ook niet alle katten afschieten of wel zeker. Hoe dan ook: Eindhoven, lynx, uitkijken, makkers.