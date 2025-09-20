Zo vind ik het geweldig als de Palestijnse griezel Mahmoud Khalil de VS wordt uitgezet. Op 17 september 2025 oordeelde immigratierechter Jamee Comans in Louisiana dat deze exponent van de vijfde colonne gedeporteerd moet worden naar Algerije of Syrië, vanwege onjuiste informatie in zijn aanvraag voor een green card. Khalil, een voormalig graduate student aan Columbia University en leider in pro-Palestijnse protesten, werd in maart 2025 gearresteerd door ICE als onderdeel van een bredere crackdown op buitenlandse activisten onder de Trump-administratie. Opgeruimd staat netjes.

Klikken is naargeestig, maar ik vond het helemaal niet erg dat hysterische jodenhatende palliewappies in de VS - die schuimbekkend van woede posters van de door Hamas gegijzelde Israeli’s van muren en andere plekken afrukten - aan de virtuele schandpaal werden genageld met alle gevolgen van dien.

Ik zit maandagnacht met een krat cola en een kruiwagen vol popcorn aan mijn beeldscherm gekluisterd, want Donald Trump zal dan in zijn toespraak tijdens Charlie Kirk’s Memorial op officiële wijze de nationale crackdown op linkse extremisten lanceren. Alle trends in de Verenigde Staten worden 1 op 1 gekopieerd in Nederland, dus de grote schoonmaak onder extreem-links mag wat mij betreft ook spoedig in het treurige moederland beginnen, al ben ik geen groot voorstander van schaamteloze kliklijnen als die van Laura Loomer ( “getting Loomered” ) en sites als Expose Charlie’s Murderers en Professor Watchlist die posts oppikken en werkgevers taggen en doxxen in de hoop dat ze ontslagen worden. Expose Charlie’s Murderers claimde de grootste ontslagoperatie in de geschiedenis te hebben veroorzaakt, maar is sinds kort door een aanval van hackers uit de lucht, net als opvolger charliekirkdata.org .

Wat klikken betreft: iedereen had wel een Rob Jetten of een Henri Bontenbal of een Laurens Dassen in de klas die op alle mogelijke manieren in het gevlij wilden komen bij de meesters en de juffen. Als de bovenmeester een scheet liet, riepen ze: “Sjonge, sjonge, wat ruikt het hier lekker!” Los van het rimmen en andersoortig gelik waren ze er altijd als de kippen bij om stoute klasgenootjes aan te geven bij de bovenmeester. Vaak was ik de lul, en sindsdien heb ik een grondige afkeer van klikken, ook al zit het diep geworteld in onze volksaard. Nederland heeft een traditie van klikken, kijk maar naar het kopgeld, Betje Wery (bekend van de film Riphagen), Ans van Dijk (over wie Theo van Gogh zo graag een film had willen maken), Peter la Serpe en Fred Ros. Uiteraard waren er nog die enge frigide/menopauzale meisjes die GeenStijl wilden kapot cancellen en dan hebben we nog de onvergetelijke Sybren Kooistra, die een online hetze tegen mij, Theodor Holman en Sylvain Ephimenco begon en de hoofdredacteuren van de Volkskrant, Trouw en het Parool stalkte en open en bloot ons ontslag bij die mennekes eiste. Wij waren fascisten, haatzaaiers en handelaars in nepnieuws.

Over nepnieuws gesproken, de hysterische bitch Tim Hofman heeft net De Controlekamer gelanceerd, “een Signal-groep met 1000 vrijwilligers die zullen helpen de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan door het delen van post, corrigerende comments en meer. We gaan algoritmes voor de waarheid laten werken.” Ik twiette: “OK: laat de Sturmabteilung der fopnieuwsjagers maar komen! Tim is de zus van Arie Boomsma en zwaar homoseksueel. Dat zegt zijn partner Lize Korpershoek (volgens Grok), die daarom geen seks meer met hem wilde en al helemaal niet op zijn Grieks en daar een docu over maakte, getiteld Mijn Seks Is Stuk (maar gelukkig is mijn poepgaatje nog heel).

Hofman heeft een messiascomplex en is net zo knettergek als dat spook van de Partij van de Halal Geslachte Dieren. Ik krijg de bibberitis als ik lees dat die kastnicht algoritmes voor de waarheid gaat laten werken. En de waarheid heeft Hofman natuurlijk in pacht. Nog even en die flapdrol eist een Minister van de Waarheid in Kabinet Frenske 1. Of nog beter: een Kulturkammer. Het is wat GS schrijft: Noem ons scherpslijpers, maar dit is geen desinformatie bestrijden, dit is meningen die je niet aanstaan buiten de orde willen plaatsen. Sneu en overbodig.

En dan kom ik bij de hamvraag: hoe ziet een crackdown op extreem-links in Nederland er uit, in de geest van JD Vance in zijn laatste speech:

De extreem-linkse beweging heeft jarenlang conservatieven gedemoniseerd, ons fascisten, nazi's en erger genoemd. Ze hebben hun volgelingen aangemoedigd om ons in het openbaar te confronteren, ons het zwijgen op te leggen en ons leven zo ongemakkelijk mogelijk te maken. En nu, als een van hen het te ver schopt en een gewelddaad pleegt, vieren ze het. Ze zeggen dingen als 'Charlie Kirk verdiende het', of 'Dit is wat er gebeurt als je haat platformt.' Het is walgelijk, en het is gevaarlijk.

Een verlichte rechtse vriend van mij mailde mij dit:

In elk geval is de geest van Mccarthy terug in de Verenigde Staten, en dat blijkt hard nodig. Je zou kunnen stellen dat Mccarthy niet goed doorgepakt heeft en dat JD Vance het gaat afmaken waar hij het heeft laten liggen. Wordt smullen de komende jaren. En de wind in Nederland waait vanuit Amerika. De hele Amerikaanse media buigen naar rechts en dat gaat hier zijn invloed hebben op de Nederlandse couch potatoes.

De woke linkse flanken van de Democraten hebben het zo bont gemaakt de afgelopen jaren dat de redelijke Democraten inmiddels beginnen te begrijpen dat ze hun moraal high-ground hebben verloren aan de Republikeinen. Links zijn is voor steeds meer democraten een gênante situatie. De Republikeinen hebben inmiddels de overduidelijke morele overhand. En dat gebeurt nu ook overal in Europa. De mensen zijn eindelijk klaar met het progressieve rupsje nooit genoeg dat eindeloos het ene na het andere gestoorde idee tracht op te leggen, waarbij alle middelen gerechtvaardigd zijn.

Nu kan je natuurlijk wel gaan crackdownen op die stumpert van een Tim Klikman en zijn Kontrollraum, maar ik denk dat niemand die maffe android nog serieus neemt. Een crackdown op de NPO ligt voor de hand, want dat zijn de grootste haatzaaiers in het extreem-linkse spectrum. Dat kan natuurlijk als Wilders de verkiezingen wint en er een minderheidskabinet komt, met Martin Bosma als Minister van Informatie. Dat andere linkse bolwerk dat fopnieuws op ideologische basis verspreidt, is de DPG. De inkthoeren en de paladijnen van Van Thillo moeten op een gegeven toch wel doorkrijgen dat ze louter voor eigen parochie preken en dat hun natte droom (Kabinet Frenske 1 met Rob Jetten als Minister van Informatie - eindigt in hun Ikea-kussentjes- en handdoekjes) en dat ze geen enkele invloed hebben op het electoraat. Kijk maar naar die krankzinnige campagne van alle DPG-krantjes en NRC om Kaag premier te laten worden. Ze maken nu dezelfde fout door Frenske als hun gedroomde premier in het zadel te hijsen. De totale flop van RTL Tonight, nog zo’n roeptoeter van D66 en GroenLinks-PvdA, is van hetzelfde laken een pak: de kijker laat zich niet langer bedonderen met linkse agitprop en woke lulkoek. Hetzelfde geldt voor links in de Tweede Kamer: die schreeuwen moord en brand over Gaza, maar laat het electoraat nou totaal niet geinteresseerd zijn in die ver-van-mijn-bed-show, zoals blijkt uit een onderzoek van het onverdachte Ipsos.

Het eventueel verbod op Antifa lijkt vooralsnog een wassen neus, maar het is een beginnetje. De ontmanteling van de Postcodeloterij is de volgende stap. In de woorden van GS is de Postcodeloterij een opdringerige, hypocriete en manipulatieve geldmachine die arme mensen uitbuit onder het mom van "goed doen", terwijl het vooral dient als vehikel voor een corrupte elite, politieke inmenging en woke-propaganda, agressieve marketing en sponsoring van controversiële doelen, zoals Urgenda of VluchtelingenWerk.

Ik weet zeker dat de reaguurders belangwekkende en briljante suggesties hebben voor de crackdown op krankzinnig en vooral levensgevaarlijk extreem-links Nederland. En nou niet meteen naar het huisje van Volkert rennen!

En wat de Volkerts en de mafkezen van GroenLinks en de Partij voor de Halal Geslachte Dieren betreft, moet ik denken aan de bekende uitspraak: “Het nieuwe fascisme zal zich antifascisme noemen”.

In haar Huizingalezing uit 1982 citeert Renate Rubinstein die uitspraak en noemt ze historicus Jacques Presser als bron. Die uitspraak duikt sindsdien in allerlei varianten op in uiteenlopende teksten, zoals ‘als het fascisme terugkeert, zal het zich aandienen in het gewaad van het antifascisme’ of ‘de nieuwe fascisten zullen zich antifascisten noemen’. Soms wordt de uitspraak aan Presser toegeschreven, maar ook Winston Churchill wordt weleens als bron genoemd. Steeds vaker figureert de uitspraak echter zonder bronvermelding. Het citaat is blijkbaar – als cliché – onderdeel van het Nederlandse idioom geworden, aldus Ton den Boon, die schreef: Dat is fascinerend, omdat het helemaal niet zeker is of Jacques Presser deze uitspraak echt heeft gedaan. Er is vooralsnog geen brief, essay of dergelijk (schriftelijk) document van Presser zelf gevonden waarin deze uitspraak voorkomt. De bron van het ‘citaat’ is een passage uit ‘De taal der liefde’ (1972) van Gerard Reve. In die roman staat een brief (uit 1971) van Reve aan zijn kunstbroeder Simon Carmiggelt waarin hij verwijst naar een gesprek met Presser in 1947: ‘Weet je wat Professor Jacques Presser vierentwintig jaar geleden tegen me zei: “Het nieuwe fascisme zal zichzelf ‘anti-fascisme’ noemen”.’