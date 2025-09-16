Waar het op neerkomt: Vance wil eenheid en verbinding, maar zegt dat dit onhaalbaar is als extreemlinks - nadrukkelijk niet te verwarren met nette Democraten - (impliciet) goed blijft praten dat geweld ingezet mag worden tegen het woord. Hij beroept zich tijdens de bovenstaande afsluiter van zijn Charlie Kirk Show op dit artikel in The Nation genaamd Charlie Kirk’s Legacy Deserves No Mourning. Daarin wordt net als door de NOS o.a. beweerd dat Charlie "alle zwarte vrouwen dom" noemt, en staat er te lezen: "He had children, as do many vile people." Vervolgens suggereert Vance dat dit blad door Soros' Open Society Foundation gesteund wordt, maar het blad ontkent dat het ooit geld van die stichting heeft ontvangen. Ook hekelt Vance de vele vieringen van Charlie's dood door extreemlinks, en benadrukt hij dat er met zulke lui geen sprake kan zijn van eenheid en verbinding.

Tijdens de toespraak doet hij een ongespecificeerde toezegging extreemlinkse organisaties aan te willen pakken, en sluit hij af met de oproep allen "the full armor of God" aan te trekken en moedig voorwaarts te gaan. Trump zei later dat hij overweegt Antifa aan te gaan merken als terroristische organisatie. Juridisch wordt dat lastig omdat het vooral een losse koepelterm is, maar de wil lijkt er te zijn. CNN vat het als volgt samen: "His comments come as a host of administration officials have signaled in the wake of Charlie Kirk’s assassination that they’ll be targeting what they claim is a coordinated left-wing effort to incite violence. So far, no evidence has publicly emerged that the alleged assassin was working as part of a larger, coordinated effort."

Vance's hele show samen met Stephen Miller, Tucker Carlson , RFK Jr., Susie Wiles, Karoline Leavitt na de breek.