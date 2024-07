Nou, daar was-ie dan. En daadwerkelijk racistische kringen waren bepaald niet te spreken over het spektakel. Want VP Vance's vrouw Usha is Indiaas en Hindoeïsme is "satanisch", het Sikh-gebed was "demonisch", Amber Rose is een "prostituee", het Nicaraguaanse accent van die speechende migrant (v) op leeftijd zou geen plaats hebben op een Republikeinse Conventie, zo'n "60 Black guys" zijn er 60 teveel en "The RNC was a jewish humiliation ritual"/"A Judeo-Hindu dominance ritual" is daar de modale stemming.

Als dat is wat daadwerkelijke racisten van Trumps Republikeinse partij vinden, hoe racistisch is Trumps Republikeinse partij dan eigenlijk?

Ondertussen trekt Biden zijn opmerking "It's time to put Trump in the bullseye" al stamelend en struikelend soort van terug in een NBC-interview, maar dan vooral de specifieke woordkeuze die hij zich overigens niet meer herinnert, en niet de overdrachtelijke lading. Meer beeld na de breek!