Nou mensuhhhhhh u dacht dat het allemaal kommer & kwel was vandaag met haat en ellende en verdriet, NOU NEE HOOR, want dan nemen we elkaar gewoon weer mee op een digitale Lime naar de wondere wereld van de Glamorama en de Showbizz en Hilversum en 't Gooi, waar paarsgebroekte Cayenne-joekels met namen als Lulrand en Roland de dienst uit maken. Ze zijn stuk voor stuk strontvervelend maar het is HEEL erg INTERESSANT dus daar gaan we. Ene Justine hield een trauma over aan Expeditie Robinson. Haar hoogstpersoonlijke 7 oktober. Heel erg vervelend Justine, we grienen met je mee, tot de volgende keer maar weer. Martijn Kuipers (Marijn? Martijn) heeft Dave Boeldrink leren kennen. Via een datingapp! Grindr, of Bumblr, of Toomlr, of die apps die bedacht zijn voor mensen die te contactgestoord zijn om gewoon een jenevertje te drinken in het café. Nou dan zijn we er nog lang niet: KODY BROWN. Geen idee wie het is maar hij lijkt op Jerry Springer met een crackverslaving. Er is iets met Kody Brown aan de hand, god mag weten wat. DRAMA! Sylvie Meis is klaar met haar schoondochter. Nu weten we toevallig ook één ding waar Sylvie Meis nooit klaar mee is, en dat is DIKKE WORST. En bankrekening. Sjonge jonge een dag geen nieuws over Sylvie Meis is een dag niet geleefd, nietwaar vrienden? Marco Borsato en Leontine Ruiters. Die hebben samen weer een bordje omgedraaid. Misschien heeft Marco nog wel iemand op schoot genomen, misschien ook niet, wat kan ons het ook schelen - laatste keer dat we 'm zagen had-ie een ongelooflijk dikke vette pens. Dan, niet onbelangrijk, Eveline van MAFS. Dat is een televisieprogramma, kennelijk. Eveline komt in de Playboy. Godzijdank niet met foto's, maar met een interview. Wij lezen de Playboy alleen voor de interviews, want voor die foto's worden we gewezen op allerlei linkjes op het internet. Waar we dan weer niks mee kunnen doen want dan zegt de rechter: "Ho ho ho ho jongens van GeenStijl, jullie zijn dan wel gezellig en leuk en al wat jullie doen is zeggen 'KIJK DAAR STAAN ZE', maar dat gaat zo maar niet!" Eveline Eveline laat je interviews eens zien! DAN! Wendy van Dijk is weer aan het werk. Godspeed Wendy, wat fijn dat zo'n multi- joekel- megatalent als jij weer aan het werk kan. Ushi, mag dat nog? En dan is er ook nog iets op BotoxTok, sociale traan van de Verloren Generatie. Ellemieke Vermolen doet blijkbaar aan plagiaat en nu heeft ze ruzie met Vagelijn. Jongens schiet ons maar dood, we kunnen dit helemaal niet aan. Gelukkig zijn we weer op de hoogte, gelukkig bent u weer op de hoogte, tot volgend jaar.