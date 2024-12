Robert Doornbos, het huilen stond hem nader dan het lachen maar lachen is ook erg moeilijk als je vroeger rondjes reed met Schumacher, en tegenwoordig met Schoemachter. De sympathieke televisiester VERDWIJNT uit Nederland. Hij gaat botox doen in het Midden-Oosten en neemt zijn vriendinnetje ook mee. Holly Mae Brood (dochter van) reageert op relatiegeruchten met haar Soy Kroon (dat is: 'ik ben kroon' in het Spaans). Wil ze er misschien iets over zeggen? "Oh nee, niet zoveel." Waardevol! Elton John kan bijna niets meer zien. Maar ja, Ray Charles ook niet. Het belangrijkste nieuws van het weekend: iets met Greetje Greetsma van Urk. Een harde schok! Ze had namelijk een klapband. FUK! De zoon van Quinty Trustfull studeert in het buitenland. Gecondoleerd met dit vreselijke verlies Quinty. Linda Wagemakers overwint angst. Judy Dench uitgescholden door papegaai. "Pia Douwes vindt het mooie aan de romantische theaterkomedie Cupcakes for Christmas dat het geen kerstvoorstelling is die bomvol zit met de welbekende kerstliedjes." En natuurlijk: 'Zo zag Huub Stapel er vroeger uit'.

Mensen u hoort het al, u bent weer he-le-maal bij. U kunt weer meepraten aan de koffiemachine. Wat een nieuws. Wat een BN'ers. Wat een gossip. Wat een showbizz. Tot de volgende keer maar weer, de volgende ronde in de absolute hel die we verafschuwen en aanbidden tegelijk.