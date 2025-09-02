Vroeger gold het cordon sanitaire alleen voor de PVV, maar Dilan Dingesdinges van de VVD wil na de komende verkiezingen NIET met het linksradicale rariteitenkabinet van GroenLinksPVDA. "Ik ben nogal scherp hier inderdaad, dat is nogal helder. Ik zie dat echt niet werken", aldus Dinges in RTL Tonight. Omdat ze natuurlijk ook niet met de PVV wil - kabinet-Droomvlucht I bleek nogal een koortsdroom - blijft voor Dilan alleen 'centrumrechts' over. Oftewel: VVD (15 in de peilingen), mogelijk JA21 (9 in de peilingen) en dan héél veel kerk, geloof en In de naam van Jezus. Maar ja. We hoeven u vast niet uit te leggen wat verkiezingsbeloftes van de VVD waard zijn.