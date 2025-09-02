Dilan Yesilgöz wil NIET met GroenLinksPvdA
Okee dan beloofd is beloofd!
Vroeger gold het cordon sanitaire alleen voor de PVV, maar Dilan Dingesdinges van de VVD wil na de komende verkiezingen NIET met het linksradicale rariteitenkabinet van GroenLinksPVDA. "Ik ben nogal scherp hier inderdaad, dat is nogal helder. Ik zie dat echt niet werken", aldus Dinges in RTL Tonight. Omdat ze natuurlijk ook niet met de PVV wil - kabinet-Droomvlucht I bleek nogal een koortsdroom - blijft voor Dilan alleen 'centrumrechts' over. Oftewel: VVD (15 in de peilingen), mogelijk JA21 (9 in de peilingen) en dan héél veel kerk, geloof en In de naam van Jezus. Maar ja. We hoeven u vast niet uit te leggen wat verkiezingsbeloftes van de VVD waard zijn.
Heee Dilan doe je alsjeblieft alsjeblieft TOCH MEE met Paars 4?
Ok is goed
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Eric van der Burg zei niet alleen 'kutwijf' tegen Ouwehand, maar ook 'teringlijers' tegen NSC
Maar hij zei tenminste geen huichelaar!
Dilan Yesilgöz en Douwe Bob stoppen met wrijven in vlek Jodenhaat-tweet en zionisme-faal
vErBiNdInG eN vErAntWoOrDeLiJkHeId
Van Hijum pleegt broedermoord op VVD
'Verkiezingsprogramma VVD is asociaal'
Hoera! VVD nu al vierde partij van Nederland
(en Van Baarle is een Totale Lul)
Sterker uit de storm, met Kabinet Solarz I
we moeten praten over de VVD
Vrije Val Dilan. VVD voor het eerst in 9 jaar onder het CDA in peiling Maurice de Hond
Historisch momentje is historisch
Dilan Yesilgöz reflecteert op Douwe Bob-gate in video, 'Tweet had anders gemoeten'
Benadrukt: verketteren zionisme is Jodenhaat