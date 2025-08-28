Voor Joden verboden: Radboudumc weigert zaal voor lezing Israëlische IC-baas
IC-arts mag niet over hulpoperatie 7 oktober komen praten want ze bukken in Nijmegen liever voor de Dartbordhooligans
Nu weten ze in Nijmegen altijd net een tandje verder terug in de tijd te gaan (ze zitten nu in juli 1940 trouwens) maar dit is er wel weer eentje. "De Israëlische intensive care-arts Amit Frenkel mag geen lezing houden op het Radboudumc in Nijmegen. Het ziekenhuis heeft een aanvraag voor een zaal geweigerd." (zie foto boven). Frenkel is hoofd van de intensive care van het Soroka Medical Center in Beër Sjeva waar op 7 oktober 2023 honderden door terroristen aangevallen, verwonde en verminkte onschuldige mensen werden binnengebracht. Hij werd door een in Nederland werkzame Israëlische hoogleraar uitgenodigd om een lezing te geven over 'medische respons op terroristische rampen'. Not on our Jew Watch, aldus het Radboucumc: "Het onderwerp van de lezing, medische respons op terroristische rampen, is een belangrijk onderwerp. Door dit onderwerp echter in de context van 7 oktober te behandelen, wordt dit ook in de bredere tragedie van de oorlog tussen Israël en Hamas geplaatst. Daarom is dit onderwerp naar onze mening niet politiek neutraal te benaderen." De lezing van Frenkel, die ook veel patiënten uit Gaza heeft behandeld, zou ook gaan over de samenwerking tussen Arabische en Joodse artsen. Maar ja boeien. Verboden voor Joden!
