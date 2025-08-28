EERDMANS STRIKES AGAIN. Peut volgend jaar waarschijnlijk niet 26 cent duurder
De kingmaker
Kijk ze willen natuurlijk allemaal dat u denkt dat de VVD en BBB hebben geregeld dat de stijging van de accijns op benzine volgend jaar (weer) niet doorgaat, maar daar trappen wij niet in. Want daar was ie gisteren opeens, tijdens het debat over de Ontstane Politieke Situatie, die de Hard Rijdende Nederlander verder aan zijn bips zal roesten, met een motie over de Ontstane Situatie Na Het Vullen Van De Tank Inzake De Financiële Afdoening Daarvan: Joost 'luchtalarm' Eerdmans, met slechts één zetel in de Kamer maar toch altijd in beeld (en hoe). En hoppetee, de Motie van het lid Eerdmans over de prijsstijging van benzine per 1 januari 2026 tenietdoen werd aangenomen met maar liefst HONDERD EN EEN STEMMEN VÓÓR en toen lekte MinFin Heinen pardoes aan de T. dat hij dat ook heus wel van plan was hoor. Maar wij weten beter: It wos Joost wot won it. Dat wordt vier Joost-gegroetjes uitspreken de volgende keer als u 2 euro en 13 eurocents de liter aftikt. Zonder hem was het namelijk 2 euro 39 geweest! Hoe deze meevaller trouwens wordt betaald is nog niet bekend, hopelijk gaat de btw op boeken van Splinter Chabot omhoog.
