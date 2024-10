Kijk eens aan, zangeres en actrice Halle Bailey (dus niet Halle Berry) is weer vrijgezel. "Rapper DDG (26) heeft op Instagram bekendgemaakt dat hij en zijn vriendin Halle Bailey (24) uit elkaar zijn. De rapper en de actrice waren sinds 2022 samen." Goh. Nou weten wij niet wie DDG is, laat staan dat hij met Halle Bailey was. Nou was die remake van The Little Mermaid waar zoveel om te doen was ook een ontzettende graffilm, maar dat alles doet er weinig toe.

Al met al is het ontzettend verdrietig. De twee zijn nota bene vorig jaar ouders geworden. "Dear friends and supporters, After much reflection and heartfelt conversations, Halle and I have decided to go our separate ways. The decision was not easy, but we believe it's the best part forward for both of us. I cherish the time we've spent together and the love we shared."

Halle, we zijn er voor je.