Toch even over dat campagne-filmpje van GroenLinks-PvdA, want die mensen blijven het maar trots opvoeren als strijdkreet in social-postjes, en het is niet per se kwaadaardig, maar wel dom/lui/slecht geformuleerd. DNA-determinisme is gelukkig goeddeels uit het publiek debat verdwenen, we kennen het vooral nog van Telegraaf-journalisten die beleidsmakers bij Ajax het idee aanpraten dat John Heitinga een goede trainer zou zijn (fact check: John Heitinga is geen goede trainer). En nu dus van GroenLinks-PvdA, dat claimt dat "Bouwen in hun DNA" zit. Ietwat curieuze woordkeuze, die op basis van het filmpje op grofweg twee manieren te interpreteren valt: 1) bouwen zit in het DNA van Nederlanders zoals die er kort na de Tweede Wereldoorlog waren, en het overgrote merendeel nog het pigment van Timmerfrans had, of 2) bouwen zit in het DNA van de PvdA. Die hebben zich tijdens de wederopbouw inderdaad helemaal de moeder gekoerhuisd, maar hun DNA is nu juist flink homeopathisch verdund met dat van GroenLinksers. Hoe dan ook mal om over hoogtijdagen te roepen dat ze in je DNA zitten, een tamelijk FVD-achtige en weinig verlichte manier om naar de geschiedenis te kijken. Over FVD'ers gesproken: die krijgen géén huizen van Timmermans et al. Er wordt namelijk puur en alleen gebouwd voor "de sociale meerderheid", wat de vraag oproept of er onder ecosocialistisch bewind nog wel ruimte voor mensenrechten is, en wat het betekent voor de leefbaarheid van onze steden als de asociale minderheid straks massaal onder een brug over bût'nlanders ligt te loeien. Is dit erg, nee, zeker niet, maar op GSHQ vinden we dat woorden ertoe doen, zit nou eenmaal in ons DNA karakter.