LIVE! Met MAX vanaf POLE Sprinten & Kwalificeren in Texas

Wat een RACEGEWELD

JAJA: Verstappen staat op POLE, de SPRINTPOLE. De McLarens: BANG, DOODSBANG. Hij is zo ongelooflijk terug, en dat in Trumpland, waar zo'n beetje iedereen ongelooflijk terug is. Het worden warme dagen in Austin dus de koelvesten mogen weer aan, net als de good ol' American BBQ. Maar dat zijn bijzaken, de hoofdzaak is dat Verstappen eerst die SPRINT nog even moet winnen met die twee hijgende en jammerende jochies in z'n nek. De run naar de eerste bocht is hier altijd: fun. En na de Sprint is het F1-spektakel nog niet voorbij! Want om 23.00 uur gaan we in dit racetopic gewoon verder met de KWALI. Wat een sportdag, wat een Verstappendag en wat veel-updates-in-dit-race-topic-dag. Snel naar Austin, Texas nu voor een nieuw hoofdstuk in dit knotsgekke WK. Lights Out voor Verstappen vanaf POLE in de SPRINTRACE!
UPDATE - DE MCLARENS TEGEN ELKAAR!!! 
Update - Safety Car: Wat een chaos in de eerste bocht. Werd dus inderdaad FUN. Beide McLarens OUT OUT OUT!
Update - Safety Car II: Stroll beukt Ocon eraf...
Update - MAX VERSTAPPEN WINT DE SPRINT!!! Vanavond gaan we hieronder verder met de Kwali.

Tags: Formule 1, Max Verstappen, VS, Sprint, Kwalificatie
@Dorbeck | 18-10-25 | 19:00 | 32 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

