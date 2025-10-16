Wat toch een verademing dat er in het Witte Huis iemand zit die eindelijk wil afrekenen met AL. DIE. NUTTELOZE. OORLOGEN. Eentje die zich weet te presenteren als VREDESTICHTER, die niet eeuwig geld blijft pompen in de machine van dood en verderf. Sterker nog, een die conflict na conflict op beëindigt of in ieder geval on hold zet, en daar geheel onterecht NIET de Nobelprijs voor krijgt. Niet altijd maar dat gerommel met die schurkenstaatjes, onder de noemer van vrijheid en democratie brengen maar ALTIJD eigenlijk gewoon willen graaien in de kostbare grondstoffen. Het was een keer klaar. Enniewee, Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten opties onderzoekt voor een grondoffensief tegen de kartels in Venezuela. Op zee blazen de VS al een poosje Venezolaanse bootjes op in verband met Trumps war on drugs. Nu heeft hij ook de CIA toestemming gegeven om er aan land 'lethal operations' te gaan uitvoeren tegen president Maduro en zijn regime. Ach ja, het is natuurlijk ook een stom land met een stomme leider. Zelf weten!