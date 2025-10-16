Vredespresident komt vrijheid brengen naar Venezuela
Frisse vredeswind gaat Maduro omverblazen
Trump says he's now "looking at land" strikes on Venezuela pic.twitter.com/c7z1nrAPJK— Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2025
Wat toch een verademing dat er in het Witte Huis iemand zit die eindelijk wil afrekenen met AL. DIE. NUTTELOZE. OORLOGEN. Eentje die zich weet te presenteren als VREDESTICHTER, die niet eeuwig geld blijft pompen in de machine van dood en verderf. Sterker nog, een die conflict na conflict op beëindigt of in ieder geval on hold zet, en daar geheel onterecht NIET de Nobelprijs voor krijgt. Niet altijd maar dat gerommel met die schurkenstaatjes, onder de noemer van vrijheid en democratie brengen maar ALTIJD eigenlijk gewoon willen graaien in de kostbare grondstoffen. Het was een keer klaar. Enniewee, Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten opties onderzoekt voor een grondoffensief tegen de kartels in Venezuela. Op zee blazen de VS al een poosje Venezolaanse bootjes op in verband met Trumps war on drugs. Nu heeft hij ook de CIA toestemming gegeven om er aan land 'lethal operations' te gaan uitvoeren tegen president Maduro en zijn regime. Ach ja, het is natuurlijk ook een stom land met een stomme leider. Zelf weten!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Alstublieft. World Press Photo Van Het Jaar 2025
Twee keer achter elkaar min of meer hetzelfde plaatje op GS want historisch
Bassiehof – Vrede in Gaza komt te vroeg voor PvdAGroenLinks
En de rest van het circus van verbolgenheid
Feynman en/of Feiten – Onderhandelen is dodelijk
We praten al twee jaar met barbaren
GREATNESS. Netanyahu bezoekt Trump, 'U.S. & Israel are very close to an agreement to end war'
We hebben een G we hebben een R we hebben een E ja uiteindelijk staat er GREATNESS
Oud FBI-baas Comey vervolgd na dringend verzoek Trump
Of nu ja, dwingend verzoek
'Hamas richt zich tot Trump: helft van de gijzelaars in ruil voor 60 dagen wapenstilstand'
Kat in het nauw springt, ziet er beetje raar uit