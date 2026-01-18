Het aantal mensen binnen de vaderlandse media waar precies niemand iets over te zeiken heeft op GSHQ bedraagt precies één, te weten Pim Sedee, een aangenaam vals knaapje dat allemaal dingen presenteert, waaronder een aangenaam valse podcast over politiek met zijn Telegraaf-collega Wouter de Winther (bekend van tv). Afijn, Sedee heeft ook een eigen podcast, Studio Sedee, en daarin is deze week iemand uit de vaderlandse media te gast waar precies iedereen op GSHQ iets over te zeiken heeft, te weten Jan Slagter, die het midden houdt tussen Louis van Gaal en een conciërge met een broek-ketting. Ten eerste die geweldige titel (Jan Slagter komt op voor aangevallen tv-gezichten: 'Hij zei: ik heb mijn leven aan jou te danken'). Sommige mensen komen op voor dakloze dieren, anderen voor ontheemde Soedanese meisjes, Jan Slagter komt op voor Frans Klein en Matthijs van Nieuwkerk, want je weet nooit of beschuldigingen terecht zijn of niet. Tenzij beschuldigingen seksueel van aard zijn, dan maakt het geen reedt uit of ze kloppen en mag je van Jan Slagter ondersteboven aan een valse christusdoorn worden gehangen. Jan Slagter begreep al wat identiteitspolitiek was voor identiteitspolitiek überhaupt bestond en slaagde er in 2005 in om één van de grootste subgroepen van Nederland te mobiliseren. Jan Slagter verdient daar sindsdien bakken met geld aan als mediabaas maar ziet zichzelf desondanks niet als baas al mag je hem wel zo noemen haha. Jan Slagter vindt dat op alles in Hilversum mag worden bezuinigd behalve op Omroep Max en Jan Slagter zou Jan Slagter niet zijn als hij dat niet ontzettend goed kon onderbouwen. Jan Slagter is helemaal klaar met het gejeremieer van overgevoelige millennials maar ervaart elke beknibbeling op prominente Max-producties desalniettemin als marteling. Jan Slagter praat het allerliefst over Jan Slagter, maar als het echt niet anders kan is hij ook niet te beroerd om het over Omroep Max te hebben. Iedereen is van Jan Slagter en Jan Slagter is van iedereen. De aarde draait om de zon maar de wereld draait om Jan Slagter. Dankjewel, Jan Slagter!