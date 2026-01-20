20 januari 2026, De Middag van Markuszower, dat waren nog eens tijden. Zeven volwassen mensen die zich afsplitsten van de PVV, nadat ze hadden geëist dat Wilders zich constructiever zou opstellen en de partij plotseling een bruisende interne democratie zou ontwikkelen. Heel gek maar dat is dus: niet gebeurd. Ja sorry, dat is toch een beetje alsof je een abonnement bij Basic Fit of SportCity neemt en dan na verloop van tijd woedend naar binnen stormt om te eisen dat die kudtmuziek of uit of zachter gaat en dat goedkope deodorant bovendien stante pede verboden wordt in de kleedkamers. Je weet waar je aan begon, en als je dat niet wist, dan lag het niet aan waar je aan begon, maar aan jou. Dat ontzettende lulverhaal over uitvoeren waar de kiezer op heeft gestemd kan ook meteen de prullenbak in, want op dit gezelschap hebben in totaal 33.355 mensen gestemd, nog net geen halve zetel. PVV-kiezers wisten dondersgoed dat er met hun stem vooral oppositie zou worden gevoerd, als ze dat niet hadden gewild, hadden ze wel JA21 gestemd. Veel PVV-kiezers willen zelfs zo ontzettend graag dat er niets met hun stem gebeurt, dat ze nu naar FVD overwaaien. Van één man met een twitteraccount naar een voortdurend 4chan f5'ende fractie. Super! Afijn, de Nieuwe Vrijheidsalliantie gaat daar geen verandering in brengen, Gidi Markuszower heeft ongetwijfeld de beste bedoelingen maar daarnaast ook het charisma van een tafellaken. Het goede nieuws: de komende dagen gaat het overal op tv over zetelroof, dus verwacht bij de tokshows veel Geerten Waling. Die heeft dan weer ontzettend veel charisma, en trouwens ook verschrikkelijk mooi haar.