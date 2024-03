De vakantietip du jour: meevaren op de Titanic II. Op dezelfde route als die eerste oceaanstomer, maar dan hopelijk wel tot aan eindbestemming New York. Volkomen veilig, want met die klimaatverandering is er toch geen ijsberg meer om tegenaan te varen. Het is het plan van de Australische miljardair Clive Palmer die het idee in 2012 voor het eerst presenteerde, maar claimt dat hij het schip nu echt gaat bouwen. "We are getting the best ship-builders, designers and engineers in the world back on deck to build Titanic ll." Alles exact nagebouwd zoals bij die gezonken voorganger, maar dan wel moderne navigatie en veiligheidssystemen en een dieselmotor in plaats van die rookbrakende kolenketels. De 835 hutten bieden plek aan 2.435 passagiers die allemaal hun Jack & Rose-droom kunnen waarmaken. Beetje uitkijken naar ijsbergen, van bil gaan in een oldtimer of toch gewoon tot de laatste minuut van de reis luisteren naar het orkest: wat kan er misgaan? Maar mocht u toch halverwege de trip in een onverwachte zwemsessie belanden, ga dan vooral NIET met z'n tweeën op die deur liggen. Fijne reis!