Ramen van FLFL en FLO. beklad met krankzinnige leuzen: 'How does genocide taste?' De oorlog tussen Israël en Hamas en het geweld dat Israël uitstort op de Gazastrook zorgt ook in Groningen voor oplopende emoties. Lees meer: https://t.co/TdWVrNzE4l

De gevandaliseerde locaties betreffen FLFL en Florentin. Eigenaar Jesse zegt het voorval niet te begrijpen: "Ik heb een tijdje in Israël gewoond, dat is het enige. We hebben bijvoorbeeld geen standpunt ingenomen in het conflict. In ons restaurant aan de Carolieweg hangt zelfs een grote kaart van Palestina. En dan toch deze bekladdingen. Het enige dat wij willen doen is lekker eten maken, daar staan we voor. Anders waren we wel de politiek ingegaan."

Het hart hebben de eigenaren er zelf omheen getekend: "We schilderen er grote harten omheen, naar voorbeeld van het kunstwerk van Banksy waarin een oudere vrouw met rollator een groot hart tekent. Een foto daarvan hangt in onze restaurants."

Een Israëlische achtergrond, soit. Maar bij Banksy als toonbare kunst beschouwen trekken we een grens.