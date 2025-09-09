Jonge Nepalezen in opstand: Parlement en woning premier in de fik gezet, ministers aangevallen
Hoofdstad Kathmandu lijkt gevallen.
In de categorie 'het kan altijd erger' even naar een land waar het officieel MENENS is: Nepal. De hoofdstad Kathmandu verkeert in chaos door wat men aldaar een 'Gen Z-opstand' noemt. Duizenden demonstranten, met name studenten en jongeren, hebben zich tegen de communistische regering van premier Sharma Oli gekeerd vanwege vermeende corruptie (en terloops het verbieden van sociale media). Sterker nog; ze hebben Oli's huis bestormd en in brand gestoken. Ook in het parlementsgebouw woedt inmiddels een enorme brand, het gebouw van de staatsmedia, het hoofdkantoor van de communistische partij en het hooggerechtshof staan in de fik en bij de woningen van 2 voormalige regeringsleiders zijn demonstranten binnengedrongen. Oud-premier Sher Bahadur Deuba en zijn vrouw, huidig minister van Buitenlandse Zaken Arzu Rana Deuba, alsook schatkistminister Paudel zijn door de demonstranten belaagd (van die laatste zijn beelden waarop te zien is hoe hij halfnaakt een rivier in wordt gejaagd) . Hoe ze er aan toe zijn is onbekend maar we vermoeden: niet best. Bij de protesten, die maandag begonnen, zijn al tientallen doden en zeker 500 gewonden gevallen. Het Gen Z-oproer werd aanvankelijk gesteund door de 35-jarige partijloze burgemeester van de hoofdstad (en voormalig rapper), Balendra Shah. Shah heeft zijn gevolg inmiddels opgeroepen de kalmte te bewaren. Temidden van de chaos is premier Oli afgetreden, het nog niet gelynchte deel van de regering zou zijn gevlucht.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025
Nepal Protestors chase and beat Nepal’s Finance Minister Bishnu Prasad Paudel on the streets of Kathmandu.
🇳🇵 pic.twitter.com/OBZqFxPmPC
Dramatic pictures coming out of Kathmandu, #Nepal.— Ahmer Khan (@ahmermkhan) September 9, 2025
The parliament is on fire. pic.twitter.com/Ge7q9kF1jd
I am inside the Nepal Parliament right now. Nepali Youth are celebrating the fall of KP Sharma Oli Govt and Parliament being gutted in Kathmandu. The Nepal Parliament is burning. pic.twitter.com/LHM1EmSaAu— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 9, 2025
Tribhuvan International Airport, Kathmandu, Nepal— War & Gore (@Goreunit) September 9, 2025
Govt officials are seen fleeing pic.twitter.com/hc4ox2HGXI
⚠️THE FALL OF COMMUNISM IN NEPAL!?— Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) September 9, 2025
Nepalese protesters storm the Communist Party headquarters and tear down the Hammer and Sickle flag.#NepalGenZProtest pic.twitter.com/G07iivPJdb
WATCH: Nepal's Finance Minister is reportedly not in a good position.pic.twitter.com/MgseeRyFR9— Clash Report (@clashreport) September 9, 2025
