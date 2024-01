SAVE THE DATE: Supporters of imprisoned Fail Alsynov are mobilizing mass protests against Putin across the republics occupied by Russia at 10:00am on January 19. In Ufa, it will be at the monument of the Bashkir national hero Salawat Yulaev.

Weer een van Ruslands 21 etnische republieken in opstand wegens deelname aan oorlog in Oekraïne. Vorig jaar Dagestan, nu Bashkortostan, en bovenstaand lijkt dat bijval te vinden onder allerlei 'Russische' etniciteiten.

De reden is de veroordeling van activist Fail Alsynov tot vier jaar in een Russische strafkolonie. Fail Alsynov zou volgens de rechtbank een soort etnische nationalist zijn die naar verluidt "called Central Asians and Caucasians, who make up most of Russia's migrant population, "black people", considered a derogatory term [lol ,red.] in Russian. But he insists the words he used in the Bashkir language mean "poor people" and were mistranslated into Russian."

Veel relevanter voor zijn veroordeling is ongetwijfeld zijn kritiek op de militaire mobilisatie van zijn volk voor het slachthuis in Oekraïne, hetgeen hij een gerichte genocide op zijn volk noemde.

Het is een fluïde, beweeglijke situatie, die zo'n twee dagen geleden nieuwswaardige vormen aan begon te nemen. Er zijn "mogelijk duizenden mensen" op de been terwijl het ongeveer -20 is, demonstranten raken slaags met Russische oproerpolitie en Russische special forces in oproer-uitrusting en er worden ter plekke veel demonstranten gearresteerd. Veel arrestaties worden uitgevoerd door een van Poetins Pretoriaanse gardes, OMON - wiki.

Update: Mogelijk heeft het Kremlin WhatsApp en Telegram geblokkeerd in geheel Bashkortostan. Dan zouden er nu dus 4 miljoen (!) mensen zonder zitten!