Opstand in detentiecentrum Rotterdam - de verzamelplek voor uitzetasielzoekers en illegalen - deze week. Daar zochten 60 (schrijve: ZESTIG) van hen ruzie met de cipiers. Zeven van de medewerkers raakten gewond, waarvan twee ernstig. Het ging mis bij een drugscontrole donderdag. Een gedetineerde reageerde agressief op de controle met een drugshond door de dienst Dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie. Er ontstond een gevecht waarna de vreemdeling hulp kreeg van 59 anderen. Die gebruikten zwaar geweld. Dat hadden we best wel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) willen horen maar die probeerden het dus stil te houden totdat De T. er lucht van kreeg. De DJI bracht de geweldsexplosie dus niet zelf naar buiten, 'tot grote verbazing en ergernis van het personeel in het detentiecentrum'. Lekker dan.