Vroeger had je Stella Bergsma - dat haar herinnering tot een zegen mag zijn - die haar stokoude achterban probeerde te shockeren door vrijmoedig uit te weiden over haar vagijn. Verhaaltjes uit de zeer oude zure doos, zogezegd. Eerst liep ze te pronken met haar ietwat sneue klotsende kwarktassen en solliciteerde ze zelfs bij de Nederlands playboy voor de functie van pinup. De hoofdredactie vond 50.000 euro wat veel, voor een 60-jarige covergirl, en schreef: probeer het eens als uithangbord bij Campina of de Melkunie.

Toen de paar gefossiliseerde fappers waren uitgehandkard op de jopen van Stella, schreef de rasprovocatrice in een cursiefje: “Mannen van Nederland, weten jullie wel dat er in de kut een knopje zit, en dat prachtige ding heet clitoris. Maak er eens werk van, uiteraard in samenwerking met jullie naar orgasme snakkende vrouwen!”

Nou ben ik van de generatie van de VIVA. Mannen, hier wat nuttige info van de aap in de machine: Het eerste nummer van het Nederlandse vrouwenweekblad VIVA verscheen op 7 oktober 1972. Het blad werd uitgegeven door De Geïllustreerde Pers (later VNU). VIVA richtte zich op jonge vrouwen en onderscheidde zich door openhartige artikelen over emancipatie, werk, seksualiteit en relaties, destijds vernieuwende onderwerpen. De bekende slogan bij de introductie was: "Dag breikous, dag zeurkous." Daarmee zette VIVA zich af tegen het traditionele vrouwenblad. Na een bestaan van bijna 49 jaar verscheen de laatste papieren editie op 27 juli 2021.

Ik zat op de christelijk Ir. Mussert Mavo aan de Beukenlaan in Ede en herinner me nog hoe het eerste exemplaar van de Viva gniffelend werd doorgegeven in de klas. Er stond een tekening in van een kut, met pijlen naar de diverse schaamlippen en naar de clitoris. Nou wist ik toevallig wat een kut was (ik was er vroeg bij) want ik zat ooit met mijn moeder - mevrouw van Amerongen voor de reaguurders - in de Kippenlijn, het boemeltje van Ede naar Amersfoort. Uit de prullenbak viste ik een exemplaar van het vieze hippieblad Aloha en op de cover stond een grote harige, gapende kut, met daarbij de wervende tekst Kut is Lekker. De gapende kut leek precies op een bananenspin. Ik vond het erg eng maar ook verschrikkelijk opwindend. Mijn moeder kreeg een vuurrode kop, sloeg me keihard op mijn bakkes en griste de Aloha uit mijn handen, draaide het raampje open en smeet het blad woedend naar buiten. Ik heb hier geen trauma aan overgehouden, al werd de boemel die dag gekaapt door Molukkers en ontsnapten mama en ik aan een gewisse dood.

Good old Stella probeerde dus een halve eeuw na Aloha te provoceren met haar doos. Ik dacht: richt je eens op de mohammedaanse mannen, die de clitoris niet kennen omdat die niet in het poepgaatje zit.

Deze week deed Yeşim Candan een StellaBergsmaatje in de Halsemabode. Yeşim is een schatje en was de ster van Corona-ontbijttelevisie, een zeer goed bekeken programma tijdens de lockdown. Ik maakte het met Rob Muntz en Willem Davids (we wonnen ooit de Nipkowschijf voor de radio met De Inburgerking). We hadden het regelmatig over seks en Candan was de specialist op het gebied van ondeugend speelgoed. Deze week ging de Turkse BN’er helemaal los in het Parool. Het is komkommertijd en dan scoor je met een kutverhaaltje.