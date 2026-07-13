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'Nederlandse jongeren' slopen Belgische kust, Belgische media hebben het over 'Noord-Franse jongeren'

Gaan jullie zuipen? Nee, we gaan Knokke

Politie aan de Belgische kust van Knokke

In België mag je vanaf je zestiende zuipen en dus trekken Mees en Lucas en Bikkel en Sterfons en Glalbert en Zonne (?) naar Knokke om zichzelf daar eens lekker te verzuipen in vaten Stella Artois (hier heel duur trouwens). De Telegraaf maakt daarvan: "Feestende Nederlandse jongeren bezorgen Knokke zoveel overlast dat onze politie moet ingrijpen." Wat lollig is want ónze kust wordt gesloopt door Marokkaanse jongeren die we heel krampachtig 'jongeren met een bepaald accent' noemen, of nog mooier 'heetgebakerde jongeren die zich vervelen'. In België zijn het natuurlijk wél gewoon Nederlandse jongeren, oer-Hollandse poldervogels, al hebben Belgische media het dan weer op 'Noord-Franse jongeren', maar kleinigheidjes hou je toch.

Tags: jongeren, knokke, strand
@Mosterd | 13-07-26 | 11:30 | 124 reacties

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